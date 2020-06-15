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09:33, 15 июня 2020

В пекинском районе Фэнтай объявлен режим военного времени после того, как у пяти работников рынка выявили коронавирус

Местные жители обязаны соблюдать режим изоляции, не имеют права покидать дома. Днем ранее был обнаружен один случай заражения у человека, который покидал Пекин.

По информации местных СМИ, вирус был обнаружен на доске для разделки рыбы.



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