В пекинском районе Фэнтай объявлен режим военного времени после того, как у пяти работников рынка выявили коронавирус

Местные жители обязаны соблюдать режим изоляции, не имеют права покидать дома. Днем ранее был обнаружен один случай заражения у человека, который покидал Пекин.
По информации местных СМИ, вирус был обнаружен на доске для разделки рыбы.
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Местные жители обязаны соблюдать режим изоляции, не имеют права покидать дома. Днем ранее был обнаружен один случай заражения у человека, который покидал Пекин.
По информации местных СМИ, вирус был обнаружен на доске для разделки рыбы.