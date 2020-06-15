Адвокат Михаила Ефремова: Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова пытается нажиться на его смерти за счет актера

Об этом в интервью «Пятому каналу» сказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«Если потерпевшей стороне нормально объясняли бы, чем это все закончится, они так не поступили бы. Я за один день по всей Рязанской области 800 километров проехал, чтобы как-то договариваться. Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение. Ефремов — не олигарх», — отметил Эльман Пашаев.

Пашаев добавил, что выплата компенсации семье погибшего не освободит Ефремова от ответственности.