Несмотря на запрет в связи с коронавирусом, в Турции может состояться «Марш справедливости»

Сторонники известного в стране оппозиционного политика намерены пройти шествием из разных городов в столицу, — рассказал «Эху Москвы» местный журналист Абдурахман Камбуроглу.
Местные наблюдатели полагают, что акция будет разогнана полицейскими.
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Сторонники известного в стране оппозиционного политика намерены пройти шествием из разных городов в столицу, — рассказал «Эху Москвы» местный журналист Абдурахман Камбуроглу.
Местные наблюдатели полагают, что акция будет разогнана полицейскими.