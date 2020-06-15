Мосгорсуд огласит приговор Полу Уилану, которого обвиняют в шпионаже

Обвинение попросило для гражданина США 18 лет тюремного заключения. Процесс длился полтора месяца и проходил в закрытом режиме, поэтому сегодня судья огласит только вводную и результативную часть приговора.

Следователи полагают, что Уилан занимался вербовкой российских военных и собирал данные, составляющие государственную тайну. По всей видимости именно такие материалы были на флешке, которую передал обвиняемому его российский приятель в гостинице Метрополь в конце 2018 года.

Уилан полагает, что он сделал это, чтобы продвинуться по службе и не отдавать иностранному коллеге 100 тысяч рублей, которые тот у него занял. В ФСБ задержание называют шпионской акцией.

Адвокат американца, у которого есть еще 3 паспорта — Великобритании, Ирландии и Канады, уверяет, что ни один из тех, кого якобы вербовал Уилан не подтвердил этого в суде. В последнем слове обвиняемый попросил его освободить.

В конце мая состояние Уилана ухудшилось. Его доставили в клинику Склифосовского, где сделали операцию по удалению паховой грыжи.