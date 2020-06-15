В Канаде пройдут слушания по вопросу об экстрадиции финансового директора компании Huawei в США

Ей предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая нарушение антииранских санкций Вашингтона. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия продолжит слушания по экстрадиции Мэн Ваньчжоу, с момента задержания которой прошло уже полтора года.

Первая фаза слушаний состоялась в январе. Суду в том числе предстоит понять, соответствует ли дело принципу «двойной наказуемости», то есть является ли преступление, в котором Мэн обвиняют в США, таковым по канадским законам.

Адвокаты финансового директора компании Huawei настаивают, что, поскольку Канада не вводила санкций в отношении Ирана, то и действия Мэн нельзя считать преступлением. Прокуратура же возражает, что в обвинении также идет речь о введении в заблуждение представителей банка HSBC, и это наказуемо как в США, так и в Канаде.

Представители китайских властей ранее требовали у Канады прекратить дело. По мнению Пекина, таким способом Вашингтон пытается уничтожить конкурента американских технологических компаний.

Финансовому директору Huawei грозит в США до 20 лет тюрьмы.