В России могут ограничить оценку рисков опасного строительства

С такой инициативой выступают в Госдуме, пишет сегодня газета «Коммерсантъ». Отменить обязательную государственную экологическую экспертизу проектов строительства объектов первой категории, которые больше всего загрязняют окружающую среду, предлагается в поправке. Кто из депутатов её внёс — пока не известно.

Они, как узнала газета «Коммерсантъ», хотят отказаться от экспертизы при возведении всех объектов обращения с отходами — в том числе мусоросжигательных заводов и проектов рекультивации свалок.

Госэкспертиза также не затронет почти все стройки на особо охраняемых природных территориях. Поправки внесли к другому законопроекту с целью ускорить приоритетные стройки РЖД, пишет газета. Бизнес, по словам собеседников издания, скорее всего, поддержит предложения по отмене экологической экспертизы, поскольку она в среднем обходится в несколько миллионов рублей. Сроки сдачи объекта отодвигаются более чем на полгода.

Представители бизнеса уверяют: проекты опасных объектов все равно будут проверять. Экологи же опасаются, что отмена госэкспертизы повысит риски возникновения техногенных аварий и нанесет серьёзный ущерб природным ресурсам и населению.

Профильный комитет Госдумы в начале месяца направил законопроект для отзыва в государственно-правовое управление президента Путина, пишет газета Коммерсант. Несколько собеседников издания считают, что за инициативой могут стоять отдельные высокопоставленные чиновники, связанные со строительным блоком.