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07:04, 15 июня 2020

Американский «Тайм» сегодня выходит с обложкой, посвященной Джорджу Флойду и протестам, вспыхнувшим после его смерти

Американский журнал «Тайм» сегодня выходит с обложкой, посвященной Джорджу Флойду и протестам, вспыхнувшим после его смерти. Для иллюстрации мощного политического высказывания Тайм обратился к известному чернокожему американскому художнику из Мичигана.

44-летний чернокожий американский художник Тайтус Капар, выпускник школы искусств Йельского университета, чьи работы представлены в шести крупных американских музеях, специально для обложки Тайм написал картину маслом на холсте. На ней изображена чернокожая женщина с закрытыми глазами, держащая в руках маленького ребенка — только Капар вырезал фигуру ребенка так, что от него остался только белый силуэт. Таким образом художник показал утрату чернокожих матерей, сыновья дети погибли от полицейского насилия и расизма. Джордж Флойд, которого полицейские душили коленом больше восьми минут во время задержания, пока он лежал в наручниках на земле, несколько раз звал свою мать, моля о помощи, задыхаясь. Мать Джорджа Флойда умерла за два года до его убийства. Он был похоронен рядом с ней в Хьюстоне на прошлой неделе. Вокруг картины на обложке номера Тайм в красной рамке напечатаны имена 35 чернокожих мужчин и женщин, чьи смерти стали результатом системного расизма и способствовали росту движения Black Lives Matter.

Имена эти людей — лишь малая часть тех, кто погиб из-за расистского насилия, которое было частью этой нации с самого начала, говорится в истории журнала Тайм о создании его сегодняшней обложки.



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