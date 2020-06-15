Ошибка инвесторов могла привести к скачку цен на акции китайской компании в 13 раз

Стоимость малоизвестной на мировом рынке фирмы Fangdd, занимающейся недвижимостью, резко выросла из-за того, что трейдеры перепутал ее с аббревиатурой FAANG, которая обозначает пятерку крупнейших IT-компаний планеты – к такому выводу пришло Bloomberg. Агентство отмечает, что на прошлой неделе это довело капитализацию фирмы из КНР до 4 миллиардов долларов, при том, что никаких новостей, объяснивших такой всплеск интереса, в тот день не было. Уже спустя сутки акции обвалились в цене.
2020-06-15T06:47:11+03:00
2020-06-15T06:47:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 15 июня 2020
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