Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане возобновятся в октябре

На середину месяца намечен старт с арабским спутником оптико-электронного наблюдения на борту – сказал собеседник агентства «РИА Новости». Аппарат должен был отправиться на орбиту еще в начале марта, однако из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат» старт был отложен, а позже, на фоне пандемии космодром и вовсе был закрыт.

Почти за 20 лет с территории Французской Гвианы было запущено 23 ракеты «Союз». Из-за аварии разгонного блока один из запусков в 2014 году завершился выведением европейских навигационных спутников на нерасчетную орбиту.