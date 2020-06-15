Власти Подмосковья ожидают роста туристического потока на фоне пандемии

В летний сезон он может вырасти на 10-15%, сказал губернатор Андрей Воробьев в интервью «Российской газете». Он отметил, что россиянам не стоит переживать из-за временно закрытых границ, так как мест для отдыха достаточно и внутри страны. В частности, Московская область готовится к сезону как в части сервиса, так и в части соблюдения санитарных норм – добавил глава региона.

