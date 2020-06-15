Проект по смягчению доступа к добыче ископаемых на шельфе Арктики, по мнению министерства природы, требует доработки

Сейчас говорить о создании консорциума недропользователей преждевременно – сказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин. Его цитирует агентство «РИА Новости».

Законопроект, о котором идет речь, несколько дней назад представило министерство по развитию дальнего Востока и Арктики. Он разрешает доступ российских и иностранных компаний к шельфу со следующего года. Сейчас там имеют право работать только государственные «Газпром» и «Роснефть». Кроме того предполагается создание оператора новых шельфовых проектов. Против этой идеи, как писала газета «Коммерсант», выступает Минприроды.