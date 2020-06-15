В российских регионах сегодня отменяется ряд ограничений, которые были приняты в связи с распространением коронавируса

В российских регионах сегодня отменяется ряд ограничений, которые были приняты в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней. Об этом сообщила вице

премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве. Сейчас эпидемия пошла на спад, сказала Голикова. Голикова уточнила, что более высокие показатели смертности в апреле были по Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу. По словам вице-премьера, основной удар по смертности по РФ придется на май и на первую половину июня.