Сегодня Ассоциация теннисистов профессионалов сделает официальное заявление по поводу возобновления сезона

В центре внимания – судьба Открытого Чемпионата США.

В этом году из-за пандемии коронавируса не состоялись Австралиан опен и Уимблдон. Ролан Гаррос по той же причине перенесли на осень. Старт ЮС Опен намечен на 31 августа. И пока организаторы американского турнира Большого шлема рассматривают несколько вариантов. Это и полная отмена турнира, что на данный момент маловероятно. И проведение его в условиях жесткого медицинского протокола. По данным канадского издания Opencourt, при отсутствии болельщиков доходы организаторов US Open сократятся более чем на половину, однако они рассчитывают на выгодный телевизионный контракт с ESPN. Нет единого мнения по поводу выступления на американском Мейджере и у игроков. Если состоятельное меньшинство во главе с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем не настроено ехать в Нью-Йорк, то подавляющее большинство скорее согласится на предлагаемые условия.

Сегодня же должна появиться информация по поводу возобновления турнирного календаря, остановленного до 1 августа из-за с пандемии коронавируса.