Великобритания и США сегодня начнут второй этап переговоров по соглашению о свободной торговле

Лондон начал обсуждение торговых вопросов со своими партнерами после выхода из Евросоюза.

Новый раунд переговоров о торговом соглашении пройдет в онлайн-формате. Великобританию будет представлять министр по международной торговле Лиз Трасс, а США – торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Предполагается и третий этап, который начнется через неделю. Стороны надеются, что переговоры будут проходить ускоренными темпами, а будущая сделка вступит в силу после окончания переходного периода по Brexit, который завершится в конце этого года.

Первый этап переговоров состоялся в первой половине мая, передает агентство «Прайм». Обсуждение ведется по отдельным темам – в общей сложности их порядка тридцати. Речь идет о взаимодействии в сфере малого и среднего бизнеса, налогообложении, таможенном контроле, инвестициях, соблюдении конкуренции и тому подобном. Британская сторона подчеркивает, что довольна ходом переговоров.

Также Великобритания ведет или готовится начать переговоры о беспошлинной торговле с Японией, Австралией и Новой Зеландией.