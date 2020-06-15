Суд Киева сегодня допросит президента Петра Порошенко по делу о беспорядках на Майдане

Такое ходатайство подала защита бывшего президента Украины.

Петра Порошенко на допрос ждут в Апелляционном суде Киева. Там ему предстоит отчитаться, почему Крым был передан России, о расстрелах на Майдане и незаконном антиконституционном захвате власти в 2014 году, сообщил адвокат бывшего президента Украины Виталий Сердюк Виталий Сердюк. По его словам, команда защиты очень внимательно наблюдает за процессами, которые сейчас расследуются против Порошенко и считает, что основные его дела еще впереди.

В то же время, как сообщили в службе Государственного бюро расследований Украины, Петр Порошенко может быть взят под стражу. Его подозревают в том, что в 2018 году «путем издания явно преступного приказа» он склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению власти и служебных полномочий, пишет сайт РБК.

Допрос Порошенко должен начаться в 11 часов утра.