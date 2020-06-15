Суд сегодня допросит оперативнихов ФСБ, которые занимались так называемым «делом Сети*»

Начаться заседание сегодня должно с телемоста. Из Пензы по видеосвязи будут выступать фигуранты дела Сети и оперативники ФСБ, которые занимались расследованием. Последние в прошлый раз не явились, сказали, что заболели. Показания давал только один сотрудник спецслужбы, который утверждал, что не подделывал подписи подсудимых. Напомним, в Петербурге судят двоих фигурантов дела Сети — Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Филинков отрицает свою вину и говорит, что дал все показания под пытками, Бояршинов наоборот частично признал вину и даже настаивает на том, что видел какие то документы, свалянные с террористическим сообществом. Молодых людей обвиняют в том, что они состояли в запрещенной в России организации.

Заседание начнется сегодня в три часа дня.

* — организация запрещена в России