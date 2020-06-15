Ряд стран Европы сегодня перейдёт к новому этапу снятия ограничений

Франция уже открыла свои границы для туристов из других стран Евросоюза. Эпидемиологическая ситуация позволила это сделать. Нидерланды поступили аналогично, правда, в отношении только 12-ти стран ЕС с наименьшим числом зараженных коронавирусом. Границы пока закрыты, в том числе, для граждан Дании, Швеции, а также покинувшей ЕС Британии, отмечает агентство Интерфакс. Туристы, которые смогут посетить Нидерланды, должны соблюдать все меры санитарной безопасности. Германия также снимает с этого дня ограничения на поездки в соседние страны ЕС. Туристический сезон возобновляет Греция. В Афины и Салоники возвращаются международные рейсы. При этом вопрос, когда россияне смогут прилететь на отдых в Грецию, пока остается открытым. Авиакомпании ряда других стран Европы также возобновят сегодня полёты. В Британии снова откроются непродовольственные магазины, в Италии заработают театры и кинотеатры.



Власти Болгарии сегодня объявят об окончании режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации.