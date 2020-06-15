Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко стал одним из тренеров сборной России по фигурному катанию

Это следует из документа, опубликованного министерством спорта. Ранее в академию спортсмена перешла призер чемпионата Европы фигуристка Александра Трусова, до этого тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе. В разговоре с агентством ТАСС Плющенко сказал, что главной задачей для него станет восстановить спортсменку, выучить ее новым прыжкам и поменять хореографию.