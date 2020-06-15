Дональд Трамп обвинил американскую прессу в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле

Мэру и губернатору должно быть стыдно – написал глава Белого дома в Твиттере, добавив, что это «легко поправить».

Протестующие против расизма и полицейского произвола заняли несколько кварталов в центральной части города, назвав эту часть Сиэтла «Автономной зоной Капитолийского холма». На этой территории запрещено появляться полицейским, там показывают образовательные фильмы и бесплатно раздают еду. Трамп сказал, что город захватили «внутренние террористы», а во главе стоят «радикальные левые демократы». Мэр Сиэтла в ответ посоветовала президенту «вернуться в свой бункер».