За неделю в Афганистане талибы убили почти 200 военнослужащих

Еще 250 человек были ранены – сообщали пресс-секретарь афганского МВД Тарик Ариан. По его словам, действия террористов ставят под угрозу дальнейшее мирное урегулирование конфликта. Об этом сообщает телеканал TOLOnews. По подсчетам властей страны с момента подписания мирного соглашения в феврале этого года, сторонники движения «Талибан» (запрещено в России) совершили почти 3 тысячи атак.

Перемирие, о котором идет речь, было заключено при участии США. Оно предполагает вывод иностранных войск из Афганистана, освобождение пленных с обеих сторон и формирование нового правительства с участием талибов.