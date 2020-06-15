Как передает телеканал «Беларусь 1», полотна планировалось вывезти за рубеж. Несколько дней назад были задержаны 15 бывших и нынешних топ-менеджеров компании, которых подозревают в создании ОПГ для вывода денег за границу. «Газпром» и Газпромбанк – акционеры Белгазпромбанка – назвали смену руководства организации незаконной.
«Беларусь 1» также сообщил, что Минск может обнародовать факты вмешательства иностранных государств в рамках дела Белгазпромбанка. Бывший руководитель Виктор Бабарико связывает расследование со своим намерением баллотироваться в президенты. Впрочем, пока никакого процессуального статуса него нет.
По делу Белгазпромбанка следователи изъяли порядка 150 картин на общую сумму около 20 миллионов долларов
Как передает телеканал «Беларусь 1», полотна планировалось вывезти за рубеж. Несколько дней назад были задержаны 15 бывших и нынешних топ-менеджеров компании, которых подозревают в создании ОПГ для вывода денег за границу. «Газпром» и Газпромбанк – акционеры Белгазпромбанка – назвали смену руководства организации незаконной.