Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских регионов с самым высоким уровнем благосостояния семей

Исследование агентства «РИА Новости», основанное на данных Росстата, учитывает возможный остаток денег в семье со средней зарплатой для региона после всех минимально необходимых трат. Согласно результатам, в Ямало-Ненецком автономном округе этот показатель находится на уровне 88 тысяч рублей. Далее следуют Сахалинская область и Москва – 72 и 65 тысяч рублей соответственно. В пятерке также оказались Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.

Меньше всего удается скопить семьям в Карачаево-Черкессии – 6 тысяч рублей, Псковской и Ивановской областях – по 5 тысяч, а также Чечне – 4 тысячи. Рейтинг замыкает Кабардино-Балкария – единственный регион, в котором этот показатель указан со знаком «минус».