Аэроэкспресс с сегодняшнего дня возобновляет отмененные рейсы в столичные аэропорты

Поезда с Белорусского вокзала будут ходить в Шереметьево и обратно каждые полчаса, а с Киевского во Внуково – каждый час. Расписание аэроэкспрессов в Домодедово было восстановлено еще на прошлой неделе – сообщает агентство «Интерфакс». При этом на фоне конкуренции с такси Аэроэкспресс снизил тарифы: стоимость проезда составит 300 рублей вместо 500, в бизнес-классе поездка обойдется в 800 рублей вместо 1500.
2020-06-15T04:06:31+03:00
2020-06-15T04:06:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 15 июня 2020
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