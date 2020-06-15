В Москве за нарушение ограничений по коронавирусу ежедневно штрафуют от 30 до 70 предприятий

Такие данные в разговоре с агентством «РИА Новости» привел глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, часть штрафов касается несоблюдения масочного режима, часть – нарушения социальной дистанции.

В Москве и других регионах, несмотря на снятие большинства ограничений, продолжает действовать требование, касающееся ношения масок и перчаток. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее говорил, что эта мера является одной из самых действенных в борьбе с распространением инфекции.