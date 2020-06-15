Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского

Ранее на борту ТУ-204, направлявшегося из Подмосковья в Якутск, сработал датчик неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. Воздушное судно почти три часа вырабатывало топливо. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал – сказал агентству ТАСС собеседник в экстренных службах. Уточняется, что самолет принадлежит компании «Авиастар-Ту, которая специализируется на грузовых перевозках.