Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского

Ранее на борту ТУ-204, направлявшегося из Подмосковья в Якутск, сработал датчик неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. Воздушное судно почти три часа вырабатывало топливо. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал – сказал агентству ТАСС собеседник в экстренных службах. Уточняется, что самолет принадлежит компании «Авиастар-Ту, которая специализируется на грузовых перевозках.
2020-06-15T04:05:37+03:00
2020-06-15T04:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 15 июня 2020
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