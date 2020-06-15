Суд в Петрозаводске сегодня возобновит рассмотрение дела историка Юрия Дмитриева

Его обвиняют в изготовлении порнографии и сексуальном насилии в отношении приемной дочери.

Накануне «Новая газета» опубликовала обращение нобелевских лауреатов в Совет Европы в поддержку Дмитриева. Писатели Герта Мюллер, Светлана Алексеевич и лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл считают, что преследование связано с работой историка. Он на протяжении 30 лет ищет места массовых расстрелов на северо-западе России, находит и восстанавливает память о казненных.

Ранее коллективные письма в поддержку Дмитриева уже подписывали сотни российских деятелей культуры и иностранных ученых.