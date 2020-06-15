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04:05, 15 июня 2020

Депутаты Госдумы хотят ограничить оценку рисков строительства опасных объектов

Газета «Коммерсант» пишет, что речь идет о полной отмене государственной экологической экспертизы. Издание ссылается на пакет поправок, подготовленный ко второму чтению законопроекта на другую тему, касающуюся строек РЖД. Неизвестные авторы документа считают необходимым отменить обязательную экспертизу объектов первой категории. Именно они сильнее всего загрязняют окружающую среду.
Комментируя инициативу, эксперты говорят об угрозе возникновения техногенных ситуаций чрезвычайного характера. Бизнес же утверждает, что проекты опасных объектов, таких как мусорные полигоны, все равно будут проходить проверку согласно экологическим требованиям.



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