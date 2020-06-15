Киев занял позицию «наступательной дипломатии» в переговорах по Донбассу

Об этом в интервью агентству «Укринформ» сказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что это означает создание ситуаций, когда Москва вынуждена реагировать на действия Киева, а не наоборот. Второй элемент, на который обратил глава внешнеполитического ведомства – усиление международного давления на Россию, третий – резкая активизация продвижения крымского вопроса.

Донбасса. В случае неудачи власти планируют перейти к «плану В». Его детали пока не приводятся.