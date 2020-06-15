В аэропорту Жуковского к экстренной посадке готовится самолет «Почты России»

На борту ТУ-204, направлявшегося из Подмосковья в Якутск, сработал датчик неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в пункт вылета, сейчас вырабатывается топливо – рассказал агентству ТАСС собеседник в экстренных службах. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, самолет поднялся в воздух два с половиной часа назад.