В аэропорту Жуковского к экстренной посадке готовится самолет «Почты России»

На борту ТУ-204, направлявшегося из Подмосковья в Якутск, сработал датчик неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в пункт вылета, сейчас вырабатывается топливо – рассказал агентству ТАСС собеседник в экстренных службах. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, самолет поднялся в воздух два с половиной часа назад.
2020-06-15T03:07:28+03:00
2020-06-15T03:07:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 15 июня 2020
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