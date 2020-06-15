Турция начала военную операцию против курдов

Как уточняет министерство обороны страны, авианалет проводится в северных районах Ирака, которые, по утверждению Анкары, используются сторонниками Рабочей партии Курдистана в качестве баз. Эта организация признана в Турции террористической. Истребители нанесли несколько ударов, в результате которых были разрушены убежища курдов.

Турция уже неоднократно проводила подобные воздушные операции, последняя из которых состоялась в прошлом августе.