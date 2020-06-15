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03:06, 15 июня 2020

Счетная палата нашла у трех федеральных ведомств нарушения на общую сумму почти 1 миллиард рублей

Речь идет о министерстве сельского хозяйства, Росрыболовсте и Россельхозе – отмечается в сообщении. Причем порядка двух третей от этой суммы приходится на Минсельхоз. В частности, выявлены нарушения при предоставлении межбюджетных трансфертов, закупках и формировании государственных заданий.
Как пишет газета РБК, в самих ведомствах, комментируя итоги проверки Счетной палаты, отметили, что нецелевого и неэффективного расходования денег замечено не было, и пообещали учесть выводы контролирующего органа.



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