Минск может обнародовать факты вмешательства иностранных государств в рамках дела Белгазпромбанка

Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1», добавляя, что речь может идти не просто о финансовых делах бывшего главы кредитной организации Виктора Бабарико. Сам экс-руководитель связывает расследование со своим намерением баллотироваться в президенты. Впрочем, пока никакого процессуального статуса у Бабарико нет.

Ранее «Газпром» и Газпромбанк – акционеры Белгазпромбанка – назвали незаконной смену руководства организации. Несколько дней назад были задержаны 15 бывших и нынешних топ-менеджеров компании, которых подозревают в создании ОПГ для вывода денег за границу.