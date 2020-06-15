Все вестибюли столичного метро, закрытые в период изоляции, с сегодняшнего дня снова возобновляют свою работу

Речь идет о входах и выходах на 25 станциях. Об этом сообщает пресс-служба московской подземки. Всего с начала эпидемии в городе были закрыты почти 80 вестибюлей, однако часть из них была открыта 12 мая – в день отмены режима нерабочих дней и 1 июня.

В метрополитене напоминают, что во время поездок пассажиры обязаны надевать маски и перчатки. Особенно это актуально сейчас, когда с отменой большей части ограничений, людей в метро стало значительно больше.