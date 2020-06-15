Российский президент написал статью о Второй мировой войне

Как сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, решение о сроках ее публикации Владимир Путин примет сам. О работе главы государства над статьей еще в начале года говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. Тогда он отмечал, что она «опирается исключительно на факты – новые данные, которые были подняты в российских архивах».

В этом году страна отпраздновала 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Из-за эпидемии коронавируса парад 9 мая проводить не стали. Его перенесли на 24 июня.