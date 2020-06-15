Украинский суд арестовал адвоката по обвинению в попытке подкупа директора Национального антикоррупционного бюро

По данным следствия, юрист Андрей Кича пытался дать взятку в 6 миллионов долларов высокопоставленным силовикам, чтобы те допустили процессуальные нарушения по делу против главы энергетической компании Burisma. Это привело бы к прекращению уголовного преследования — сообщает агентство ТАСС.

Burisma и ранее фигурировала в громких разбирательствах. Так американские законодатели обвиняли Дональда Трампа в попытках заставить украинские власти прекратить расследование в отношении Хантера Байдена. Сын бывшего вице-президента был членом директоров компании. Это дело стало поводом для начала импичмента главы Белого дома.