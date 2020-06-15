США, по мнению главного инфекциониста страны, вернутся к нормальной жизни только через год

В интервью газете The Telegraph Энтони Фаучи сказал, что политические разногласия, меры по восстановлению экономики и протесты против расизма и полицейского произвола могут затруднить процесс восстановления. Зимой и осенью – отметил он – гражданам все еще предстоит соблюдать социальную дистанцию и другие меры, чтобы смягчить последствия пандемии.

Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавируса – их более 2 миллионов и 115 тысяч соответственно.