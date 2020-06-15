Общее число жертв с начала эпидемии составило 3334 – такие данные приводит оперативный штаб. Всего в городе выявлено уже свыше 205 тысяч инфицированных, более половины из них выздоровели.
На прошлой неделе мэр столицы досрочно снял большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса. При этом, как утверждают источники сайта «Медуза», такое решение Сергей Собянин принял после разговора с Владимиром Путиным. Это якобы было сделано для улучшения результатов на голосовании по поправкам к Конституции.
В Москве за прошедшие сутки умерли еще 53 пациента с коронавирусом
Общее число жертв с начала эпидемии составило 3334 – такие данные приводит оперативный штаб. Всего в городе выявлено уже свыше 205 тысяч инфицированных, более половины из них выздоровели.