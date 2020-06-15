Компания IKEA вернет деньги девяти странам, в которых она получила господдержку в связи с пандемией

Шведский мебельный гигант уже начал переговоры с властями, так как пострадал от коронавируса меньше, чем ожидалось – пишет газета Financial Times. Как рассказал изданию представитель ритейлера, в начале кризиса компания ожидала, что ее потери могут достичь 80%, однако на деле она столкнулась с «большим неудовлетворенным спросом на обустройство дома». Кроме того, большинство магазинов IKEA по всему миру уже открыты.