В охраняемой зеленой зоне возле МГУ могут построить 20 тысяч квадратных метров жилья

По данным «Инициативной группы МГУ», в которую входят студенты, аспиранты и сотрудники вуза, речь идет о территории между Университетским проспектом и улицей Косыгина, справа от главного здания. Как утверждается, этот участок в аренду получила столичная компания «Агентство «Интеграция». Об этом сообщила преподаватель Университета, бывший муниципальный депутат Марина Ивлиева. «Инициативная группа МГУ» потребовала разорвать договор и благоустроить зеленую зону. Власти города пока эту информацию не прокомментировали.