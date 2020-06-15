Египет с 1 июля в полном объеме открывает воздушное сообщение с другими странами

Это решение, по словам министра гражданской авиации, касается не только курортных зон, но и столицы – Каира, а также аэропорта под Александрией.

При этом в стране зафиксирован резкий скачок смертности от коронавируса. По подсчетам местного министерства здравоохранения за минувшие сутки умерло более 90 человек, тогда как за день до этого – около 60, и это был самый высокий показатель с начала эпидемии. Ранее отмечалось, что на фоне смягчения ограничений в некоторых странах число зараженных снова начало расти.