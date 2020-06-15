Французский президент провозгласил победу над коронавирусом

С сегодняшнего дня открываются государственные границы внутри Евросоюза, а с 1 июля возобновляется сообщение с другими странами с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В так называемую «зеленую зону» переходит вся Франция, кроме двух заморских территорий – Майотты и Гвианы. В своем обращении к нации Эмманюэль Макрон сказал, что для страны сейчас главной задачей станет экономическое возрождение и сохранение порядка и социального согласия. Он пообещал раскрыть детали программы по возвращению к нормальной жизни в своем июльском выступлении.
2020-06-15T01:05:20+03:00
2020-06-15T01:05:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 15 июня 2020
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