Французский президент провозгласил победу над коронавирусом

С сегодняшнего дня открываются государственные границы внутри Евросоюза, а с 1 июля возобновляется сообщение с другими странами с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В так называемую «зеленую зону» переходит вся Франция, кроме двух заморских территорий – Майотты и Гвианы. В своем обращении к нации Эмманюэль Макрон сказал, что для страны сейчас главной задачей станет экономическое возрождение и сохранение порядка и социального согласия. Он пообещал раскрыть детали программы по возвращению к нормальной жизни в своем июльском выступлении.