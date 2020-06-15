Губернатор Подмосковья оценил потери регионального бюджета от коронавируса в 130 миллиардов рублей

В интервью «Российской газете» Андрей Воробьев сказал, что расходы на медицину и социальную поддержку серьезно выросли, а доходы упали. Теперь, даже несмотря на федеральную помощь, Московской области придется отказаться от некоторых программ и проектов. В частности, планируется сократить объем госзакупок, а также, вероятно, скорректировать графики работ в благоустройстве или дорожном строительстве. Глава региона отметил, что ограничение расходов не коснется социальной сферы.