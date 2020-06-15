Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.

Для Пола Уилана гособвинитель потребовал 18-ти лет колонии строгого режима рассказал адвокат обвиняемого Владимир Жеребёнков. Прения, как и остальные стадии процесса, прошли в закрытом режиме. В деле материалы под грифом совершенно секретно. По словам адвоката, ФСБ и гособвинение запросили столь строгое наказание, поскольку считают Уилана кадровым разведчиком США. Защитник просил оправдать обвиняемого. Адвокат и сам Уилан настаивали, что его знакомый из карьеристских соображений устроил провокацию. Задержали американца в конце позапрошлого года в отеле в центре Москвы. Сотрудники ФСБ нашли у него флеш-карту, на которой по версии следствия была секретная информация о спецслужбах. По словам американца, он думал, что на носителе были личные сведения о его предыдущих посещениях России, но не успел ознакомиться с содержимым флешки. Своё преследование Пол Уилан назвал «абсурдным политическим похищением». Он не раз жаловался на самочувствие в суде и вскоре после прений перенес экстренную операцию по удалению грыжи.

В случае обвинительного приговора защита Уилана обжалует его в вышестоящей инстанции, а затем если добиться его не удастся, займётся вопросами обмена.