Парикмахерские, химчистки и различные ремонты с сегодняшнего дня начинают работать в Петербурге

Легально подстричься, отремонтировать обувь и сдать одежду в химчистку в петербурге можно будет уже сегодня. Губернатор АЛександр Беглов подписал документ, который позволяет работать многим компаниям из сферы услуг. Также с сегодняшнего дня Смольный разрешил возобновить работу библиотек, мебельных салонов и каршеринга. впрочем, почти все услуги должны предоставлять по предварительной записи. кроме того, торговые центры будут закрыты, речь идет только об отдельных магазинах и офисах. также с сегодняшенго дня разрешены спортивные тренировки .

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