В Подмосковье сегодня начнется массовое тестирование на наличие в организме антител к коронавирусу

В сутки будут проводить 5 тысяч анализов.

Иммуноферментный анализ, который иначе называют метод ИФА, показывает, переболел человек коронавирусом или нет. В случае, если он перенес COVID-19, даже в скрытой форме, такой тест выявит наличие антител. Если нет, их отсутствие. ИФА-тесты будут делать в поликлиниках. Эти медицинские учреждения перешли на обычный режим работы. В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду на то, что все желающие смогут пройти тестирование. По его словам, поставлена задача дать возможность сделать анализы всем, кого что-то беспокоит.

Сейчас в Московской области в сутки проводят 14 тысяч тестов на коронавирус, это так называемый ПЦР анализ, показывающий болен человек в данный момент или нет.

В Московской области власти сняли большинство введенных из-за коронавируса ограничений.