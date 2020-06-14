Компанию инвестора Уоррена Баффета заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США

Ее логотип увидели в ходе массовых акций.

Предположения о действиях американского производителя строительных материалов Acme Brick появились в интернете в начале июня. Директор по маркетингу компании Бритт Стоукс увидел в Твиттере фотографию кирпичей с их логотипом. Находились они на улице в пригороде Далласа. Автор кадра уверял, корпорация специально оставила кирпичи, чтобы их могли взять участники беспорядков, сообщает агентство Блумберг. После получения этой информации Стоукс проверил заказ и выяснил, что данную партию кирпичей доставили ассоциации домовладельцев для ремонта забора. Это подтвердили и в местной полиции. Однако телеканал Fox News позднее выпустил сюжет о «таинственных грудах кирпичей», которые нашли рядом с местами проведения протестов. Подборку вирусных роликов о поставках публиковал и официальный Твиттер Белого дома, позже данный пост удалили.

Официально Уоррен Баффет информацию о поставках кирпичей не комментировал.