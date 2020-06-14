С завтрашнего дня по всей Франции возобновляют работу кафе и рестораны

Об этом в телевизионном обращении сообщил президент страны Эмманюэль Макрон. Снятие ограничений не коснется Майотты и Французской Гвианы, где вирус еще активен. Несмотря на значительные послабления Макрон призвал соотечественников соблюдать санитарные меры и, в частности избегать массовых собраний.
2020-06-14T23:02:56+03:00
2020-06-14T23:03:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 14 июня 2020
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