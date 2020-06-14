Уже на этой неделе власти Москвы откроют код шифрования для онлайн-голосования по конституции

Об этом в интервью «Эху Москвы» сообщил руководитель штаба по наблюдению за голосованием в столице, член Общественной палаты города Илья Массух. Он заверил, что с момента нажатия кнопки «проголосовать» система, основанная на блокчейне, будет работать автоматически, что исключает возможности каких-либо манипуляций.