Уже на этой неделе власти Москвы откроют код шифрования для онлайн-голосования по конституции

Об этом в интервью «Эху Москвы» сообщил руководитель штаба по наблюдению за голосованием в столице, член Общественной палаты города Илья Массух. Он заверил, что с момента нажатия кнопки «проголосовать» система, основанная на блокчейне, будет работать автоматически, что исключает возможности каких-либо манипуляций.
2020-06-14T23:02:11+03:00
2020-06-14T23:02:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2660371-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 14 июня 2020
Загрузка комментариев...