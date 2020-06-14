Британские власти планируют серьезно ужесточить наказание за осквернение военных мемориалов

Этот вопрос приобрел актуальность после того, как на волне антирасистских выступлений в стране начался снос памятников.

Вандалам, оскверняющим военные мемориалы в Великобритании, будет грозить вплоть 10 лет тюрьмы – во всяком случае, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся и будут представлены в парламенте 23 июня. При этом, как пишет газета The Sunday Telegraph, более жесткое наказание может быть предусмотрено за осквернение не только военных, но и некоторых других памятников.

Сейчас вандалам грозит наказание только в том случае, если монументу был нанесен ущерб. После принятия закона все изменится, и попасть за решетку можно будет даже за плевок на мемориал. При этом осудить подозреваемого на серьезный срок сможет только суд с участием присяжных.

Угроза памятникам в Великобритании возросла на фоне акций протеста против расизма и полицейского насилия, которые начались в стране вслед за США. Ранее вандалы облили красной краской монумент Уинстону Черчиллю и символический памятник павшим британским солдатам. В Бристоле с постамента сорвали статую филантропа Эдварда Колстона, который также был работорговцем. Также были повреждены другие монументы людям, которых протестующие обвиняют в расизме.

Между тем, накануне акцию протеста в Лондоне провели ультраправые активисты, собравшиеся под предлогом защиты памятников от левых демонстрантов. Акция завершилась столкновениями с полицией и задержаниями.