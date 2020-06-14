Владимир Путин, как и обещал написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, решение о сроках публикации президент примет сам. Ранее сам Путин говорил на большой пресс-конференции в декабре, что займется такой статьей. По его словам, она будет основана на архивных документах и посвящена предтече войны. Тогда Путин подчеркнул недопустимость искажения истории и назвал неприемлемым решение Европарламента, приравнявшего роль СССР и гитлеровской Германии.